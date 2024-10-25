Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на несколько лет

Ключевая ставка может достигнуть 25% в 2025 году. Об этом рассказал замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ, представитель Вадим Ковригин.
«Надо понимать, что инфляция при текущих расходах бюджета будет еще долго оставаться высокой, и вряд ли можно ожидать серьезного снижения ключевой ставки в новом году. Некоторые эксперты даже прогнозируют, что она достигнет 25%», — передает слова Ковригина пресс-служба «Деловой России». Комментарий эксперта прислали URA.RU представители организации.
ЦБ рассматривает возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики в декабре, отметил Ковригин. Основной акцент следует сделать на стимулировании производства. Повышение ключевой ставки может оказаться невыгодным для производителей, что, в свою очередь, может спровоцировать дальнейшее ускорение инфляции и ударить по производственному сектору.
Сегодня, 25 октября, ЦБ решил увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, подняв ее с 19% до 21%. За 2024 год ключевая ставка была повышена уже в третий раз. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в середине октября указал на вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, передает «МК».
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