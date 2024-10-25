Банк России поднял ключевую ставку до 21%: что это значит и как отразится на россиянах

Сегодня, 25 октября, Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%, передает Банк России в своем telegram-канале. Такое решение связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле. Что значит повышение ключевой ставки и как оно отразится на россиянах — в материале URA.RU.
Что стало причиной
Повышение ключевой ставки связано с целью по снижению инфляции и стимулированию экономического роста, передает пресс-служба Банка России. Ожидается, что к 2025 году уровень инфляции снизится до 4–4,5%, тогда как в 2024 году он составит 8-8,5%.
Ускорение внутреннего спроса значительно превышает потенциал расширения предложения товаров и услуг. Необходимо усилить денежно-кредитную политику для достижения целей по снижению инфляции и уменьшению инфляционных ожиданий, отмечает ЦБ.
Что изменится
Повышение ключевой ставки может кратковременно поддержать курс национальной валюты, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Более высокая ставка делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов, что может привести к притоку капитала и укреплению рубля», — рассказал Антонов в беседе с Е1. Однако, по его словам, из-за структурных изменений в экономике такая польза продлится недолго.
Любое увеличение ключевой процентной ставки влияет и на доступность кредитных ресурсов. Банковские учреждения ужесточают требования к заемщикам. Одновременно с этим наблюдается рост процентных ставок по депозитам, что способствует увеличению их доходности.
Когда ключевая ставка снизится
Ключевая ставка зависит от уровня инфляции. К снижению цен в России могут привести уменьшение цен на внутреннем рынке, уровня спроса и платежеспособности, производственных и логистических издержек, отметила старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева в разговоре с Е1.
По словам доцента НГУЭУ Эдуарда Коложвари, снижение уровня инфляции может произойти в ближайшие шесть месяцев, тогда же и уменьшится ключевая ставка. Он отметил, что процесс спада уже начался в США и Европе.
Как менялась ключевая ставка за последние несколько лет
С 15 декабря 2023 года по 26 июля 2024 года ключевая процентная ставка сохранялась на уровне 16%. Однако после этого периода произошло ее повышение до 18%, а затем и до 19%, что привело к увеличению ставок по кредитам и улучшению условий для депозитов.
Для достижения цели по снижению инфляции до 4% и ее последующей стабилизации потребуется установление ключевой ставки на значительно более высоком уровне, чем предполагалось в июльских прогнозах, отмечает пресс-служба Банка России.
Поднимут ли ставку еще
ЦБ может продолжить увеличение ключевой ставки для достижения экономических целей. Коложвари предположил, что ставка в будущем может достигнуть 23%. По его словам, для эффективного контроля над инфляцией ставка должна составлять около 50%, однако такой уровень кажется недостижимым.
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