В Екатеринбурге возле ТЦ «Мегаполис» встало движение трамваев. Видео

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Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, екатеринбург , трамвай, пустой город
Трамвай въехал в легковушку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 25 октября рядом с торговым центром «Мегаполис» встало движение трамваев из-за аварии на путях. Один из составов врезался в иномарку на улице 8 Марта, рассказал очевидец.

«Сегодня в 19:00 произошло ДТП по адресу 8 Марта, 167 с участием трамвая. Перекрыто движение в обе стороны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 25 октября рядом с торговым центром «Мегаполис» встало движение трамваев из-за аварии на путях. Один из составов врезался в иномарку на улице 8 Марта, рассказал очевидец. «Сегодня в 19:00 произошло ДТП по адресу 8 Марта, 167 с участием трамвая. Перекрыто движение в обе стороны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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