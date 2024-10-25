Трамвай въехал в легковушку (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 25 октября рядом с торговым центром «Мегаполис» встало движение трамваев из-за аварии на путях. Один из составов врезался в иномарку на улице 8 Марта, рассказал очевидец.
«Сегодня в 19:00 произошло ДТП по адресу 8 Марта, 167 с участием трамвая. Перекрыто движение в обе стороны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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