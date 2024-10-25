Профайлер рассказала об эмоциях SHAMAN и его новой пассии

Профайлер Анищенко: SHAMAN и Соя находятся на конфетно-букетном периоде
© Служба новостей «URA.RU»
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Между SHAMAN и Соей есть доверие и симпатия
Между SHAMAN и Соей есть доверие и симпатия Фото:

Искренние эмоции, жесты и мимика певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его предполагаемой возлюбленной Сои (Асият Сайгидовой) указывают на конфетно-букетный период в отношениях пары. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко.

«Настоящие, искренние улыбки удовольствия. Всё лицо расслаблено, то есть ей не приходится натягивать улыбку, чтобы имитировать какие-то эмоции. <...> В совокупности с остальными признаками, я думаю, это признак большой симпатии, доверия. <...> Он тоже к ней прикасается, обнимает, держит руку, целует — довольно простые признаки», — рассказал Анищенко в беседе с Life.ru.

Между партнерами нет напряжения, иначе им было бы неприятно прикасаться друг к другу, отмечает профайлер. По его словам, отношения SHAMAN и Сои сейчас находятся на конфетно-букетном этапе и имеют хорошие перспективы.

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Искренние эмоции, жесты и мимика певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и его предполагаемой возлюбленной Сои (Асият Сайгидовой) указывают на конфетно-букетный период в отношениях пары. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко. «Настоящие, искренние улыбки удовольствия. Всё лицо расслаблено, то есть ей не приходится натягивать улыбку, чтобы имитировать какие-то эмоции. <...> В совокупности с остальными признаками, я думаю, это признак большой симпатии, доверия. <...> Он тоже к ней прикасается, обнимает, держит руку, целует — довольно простые признаки», — рассказал Анищенко в беседе с Life.ru. Между партнерами нет напряжения, иначе им было бы неприятно прикасаться друг к другу, отмечает профайлер. По его словам, отношения SHAMAN и Сои сейчас находятся на конфетно-букетном этапе и имеют хорошие перспективы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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