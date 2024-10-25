Глава Сбера Греф назвал блогеров неудачниками

Успешные люди не станут блогерами, так как у них нет времени на соцсети. Об этом заявил председатель правления «Сбера» Герман Греф на VIII конференции «СберУниверситета».
«А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры. <..> Но это же кошмар», — передает слова Грефа журнал «Сноб».
Блогеры, используя спорные методы, зарабатывают на аудитории, которая ищет информацию, и таким образом становятся одними из самых богатых людей в стране, отметил Греф. Он выразил желание, чтобы произошла замена местами между блогерами и экспертами, которые действительно компетентны в различных областях.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о встрече Грефа со студентами ОмГУ, передает «МК». Представитель «Сбера» провел лекцию о применении искусственного интеллекта в различных областях.
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