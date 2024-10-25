Моди поделился с Шольцем эмоциями после встречи с Путиным

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Моди Нарендра. Stock, путин владимир, моди нарендра, stock
Моди виделся с Путиным на саммите БРИКС в Казани Фото:

Премьер-министр Индии Нарендры Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри.

«Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта», — рассказал Мисри в ходе брифинга. Он отметил, что Индия готова поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира.

Моди посещал РФ в июле 2024 года. Он впервые за пять лет провел встречу с российским лидером, их общение проходило на полях выставки «Россия». Позже премьер-министр Индии встретился с Путиным на саммите БРИКС в Казани, который проходил с 22—23 октября.

Канцлер Германии Олаф Шольц нанес официальный визит в Индию. В ходе встречи лидеры двух государств выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса.

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Премьер-министр Индии Нарендры Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри. «Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта», — рассказал Мисри в ходе брифинга. Он отметил, что Индия готова поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира. Моди посещал РФ в июле 2024 года. Он впервые за пять лет провел встречу с российским лидером, их общение проходило на полях выставки «Россия». Позже премьер-министр Индии встретился с Путиным на саммите БРИКС в Казани, который проходил с 22—23 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц нанес официальный визит в Индию. В ходе встречи лидеры двух государств выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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