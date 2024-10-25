Моди поделился с Шольцем эмоциями после встречи с Путиным

25 октября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Моди виделся с Путиным на саммите БРИКС в Казани Фото: пресс-служба президента РФ Премьер-министр Индии Нарендры Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри. «Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта», — рассказал Мисри в ходе брифинга. Он отметил, что Индия готова поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира. Моди посещал РФ в июле 2024 года. Он впервые за пять лет провел встречу с российским лидером, их общение проходило на полях выставки «Россия». Позже премьер-министр Индии встретился с Путиным на саммите БРИКС в Казани, который проходил с 22—23 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц нанес официальный визит в Индию. В ходе встречи лидеры двух государств выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Индии Нарендры Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри. «Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта», — рассказал Мисри в ходе брифинга. Он отметил, что Индия готова поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира. Моди посещал РФ в июле 2024 года. Он впервые за пять лет провел встречу с российским лидером, их общение проходило на полях выставки «Россия». Позже премьер-министр Индии встретился с Путиным на саммите БРИКС в Казани, который проходил с 22—23 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц нанес официальный визит в Индию. В ходе встречи лидеры двух государств выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса.