В центре Екатеринбурга неизвестные вывесили плакат крупнейшего даркнет-маркетплейса Kraken, где продают наркотики. Нежелательную рекламу заметил читатель URA.RU.
«Возвращался домой с работы по улице Ленина и услышал громкую музыку. Потом увидел плакат с QR-кодом. Из колонок громко доносится название этого сервиса», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Kraken появился после закрытия похожего сервиса — Hydra — в 2022 году. Агентство не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.
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