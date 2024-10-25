В центре Екатеринбурга заметили огромную рекламу наркомафии. Видео

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Место убийства полуторамесячного ребенка. Екатеринбург , полицейские, силовики, задержанный, полк ппсп, сотрудники полиции, полицейский автомобиль
Будут ли силовики задерживать организаторов рекламной акции, пока неизвестно Фото:

В центре Екатеринбурга неизвестные вывесили плакат крупнейшего даркнет-маркетплейса Kraken, где продают наркотики. Нежелательную рекламу заметил читатель URA.RU.

«Возвращался домой с работы по улице Ленина и услышал громкую музыку. Потом увидел плакат с QR-кодом. Из колонок громко доносится название этого сервиса», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Kraken появился после закрытия похожего сервиса — Hydra — в 2022 году. Агентство не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.

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В центре Екатеринбурга неизвестные вывесили плакат крупнейшего даркнет-маркетплейса Kraken, где продают наркотики. Нежелательную рекламу заметил читатель URA.RU. «Возвращался домой с работы по улице Ленина и услышал громкую музыку. Потом увидел плакат с QR-кодом. Из колонок громко доносится название этого сервиса», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Kraken появился после закрытия похожего сервиса — Hydra — в 2022 году. Агентство не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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