В Свердловской области две машины загорелись после столкновения, один человек погиб. Видео

На трассе Серов — Ивдель произошло смертельное ДТП
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Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , автомобиль, дтп, лифан, спасательные работы, ликвидация чс
В одном из автомобилей находились два пассажира, один из которых ребенок Фото:

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной машины погиб на месте, не дождавшись скорой, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, 50-летний мужчина, управляя автомобилем „УАЗ Патриот“, двигаясь в направлении Ивделя, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Тойота Рав4“ под управлением 45-летнего водителя, после чего произошло воспламенение обоих транспортных средств. Водитель „УАЗ“ погиб на месте происшествия», — следует из сообщения.

Во втором автомобиле находились два пассажира, один из которых ребенок. Сейчас они доставлены в больницу для осмотра медиков. Возгорание машин удалось ликвидировать, но движение транспорта на этом участке дороге приостановлено в обоих направлениях.

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На трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной машины погиб на месте, не дождавшись скорой, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По предварительным данным, 50-летний мужчина, управляя автомобилем „УАЗ Патриот“, двигаясь в направлении Ивделя, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Тойота Рав4“ под управлением 45-летнего водителя, после чего произошло воспламенение обоих транспортных средств. Водитель „УАЗ“ погиб на месте происшествия», — следует из сообщения. Во втором автомобиле находились два пассажира, один из которых ребенок. Сейчас они доставлены в больницу для осмотра медиков. Возгорание машин удалось ликвидировать, но движение транспорта на этом участке дороге приостановлено в обоих направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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