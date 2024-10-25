На трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной машины погиб на месте, не дождавшись скорой, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, 50-летний мужчина, управляя автомобилем „УАЗ Патриот“, двигаясь в направлении Ивделя, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Тойота Рав4“ под управлением 45-летнего водителя, после чего произошло воспламенение обоих транспортных средств. Водитель „УАЗ“ погиб на месте происшествия», — следует из сообщения.
Во втором автомобиле находились два пассажира, один из которых ребенок. Сейчас они доставлены в больницу для осмотра медиков. Возгорание машин удалось ликвидировать, но движение транспорта на этом участке дороге приостановлено в обоих направлениях.
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