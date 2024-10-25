Путин примет окончательное решение по МРОТ на 2025 год

Путин подпишет документ, одобренный ранее Госдумой РФ
Президент России Владимир Путин рассмотрит утверждение МРОТ на следующий год. Его размер составит 22 440 рублей.
«Дата направления президенту РФ 23.10.2024», — передает ТАСС решение содержание базы данных.
Ранее Госдума приняла сразу на втором и третьем чтениях законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда в стране составит 22 440 рублей. Соотнoшение с медианной зарплатoй за предшествующий год вырастет до 48%.
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