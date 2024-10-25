25 октября 2024

Путин примет окончательное решение по МРОТ на 2025 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подпишет документ, одобренный ранее Госдумой РФ
Путин подпишет документ, одобренный ранее Госдумой РФ Фото:

Президент России Владимир Путин рассмотрит утверждение МРОТ на следующий год. Его размер составит 22 440 рублей.

«Дата направления президенту РФ 23.10.2024», — передает ТАСС решение содержание базы данных.

Ранее Госдума приняла сразу на втором и третьем чтениях законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда в стране составит 22 440 рублей. Соотнoшение с медианной зарплатoй за предшествующий год вырастет до 48%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин рассмотрит утверждение МРОТ на следующий год. Его размер составит 22 440 рублей. «Дата направления президенту РФ 23.10.2024», — передает ТАСС решение содержание базы данных. Ранее Госдума приняла сразу на втором и третьем чтениях законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда в стране составит 22 440 рублей. Соотнoшение с медианной зарплатoй за предшествующий год вырастет до 48%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...