Губернатор Смирнов: в Курской области два жителя ранены из-за атаки FPV-дрона

Дрон пытался атаковать автомобили
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали автомобили в Курской области. Ранения из-за этого получили несколько мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя», — сообщил Смирнов в своем официальном telegram-канале.
Согласно его заявлению, пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, она отказалась от госпитализации. Мужчину с осколочными ранениями отправили в местную больницу.
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