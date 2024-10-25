25 октября 2024

Губернатор Смирнов: в Курской области два жителя ранены из-за атаки FPV-дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон пытался атаковать автомобили
Дрон пытался атаковать автомобили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали автомобили в Курской области. Ранения из-за этого получили несколько мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя», — сообщил Смирнов в своем официальном telegram-канале.

Согласно его заявлению, пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, она отказалась от госпитализации. Мужчину с осколочными ранениями отправили в местную больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали автомобили в Курской области. Ранения из-за этого получили несколько мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов. «Сегодня в Беловском районе украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя», — сообщил Смирнов в своем официальном telegram-канале. Согласно его заявлению, пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, она отказалась от госпитализации. Мужчину с осколочными ранениями отправили в местную больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...