Каждый восьмой челябинец побывал на больничном с начала года

26 октября 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

В полном объеме пособие по временной нетрудоспособности получают те, у кого стаж превышает восемь лет Фото: Илья Московец © URA.RU Немногим более 420 тысяч жителей Челябинской области уходили на больничный с начала 2024 года. Они получили пособия на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России (СФР) по региону. «С начала 2024 года оплатили пособие по временной нетрудоспособности 421,5 тысячи человек. На обеспечение этих целей было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении отделения СФР. Уточним, что численность населения Челябинской области составляет почти 3,4 миллиона человек. Таким образом на больничном побывал каждый восьмой житель региона. В Социальном фонде отметили, что средства перечислили тем, кто застрахован в системе обязательного социального страхования. Челябинцам напомнили, что размер пособия зависит от стажа и среднего заработка за два года. Так 100% от средней зарплаты получат те, у кого стаж составляет восемь лет и более. У остальных выплата будет ниже. Как URA.RU сообщало ранее, россиянам предложили докупать пенсионные баллы, если при выходе на пенсию их стаж окажется недостаточным для получения страховых выплат. Минимальная стоимость 1,038 балла составляет около 50,8 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немногим более 420 тысяч жителей Челябинской области уходили на больничный с начала 2024 года. Они получили пособия на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России (СФР) по региону. «С начала 2024 года оплатили пособие по временной нетрудоспособности 421,5 тысячи человек. На обеспечение этих целей было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении отделения СФР. Уточним, что численность населения Челябинской области составляет почти 3,4 миллиона человек. Таким образом на больничном побывал каждый восьмой житель региона. В Социальном фонде отметили, что средства перечислили тем, кто застрахован в системе обязательного социального страхования. Челябинцам напомнили, что размер пособия зависит от стажа и среднего заработка за два года. Так 100% от средней зарплаты получат те, у кого стаж составляет восемь лет и более. У остальных выплата будет ниже. Как URA.RU сообщало ранее, россиянам предложили докупать пенсионные баллы, если при выходе на пенсию их стаж окажется недостаточным для получения страховых выплат. Минимальная стоимость 1,038 балла составляет около 50,8 тысячи рублей.