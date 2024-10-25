25 октября 2024

Ремонт бассейна в Кургане снова затягивается

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане ждут открытия бассейна
Горожане ждут открытия бассейна Фото:

В Кургане затягивается ремонт бассейна «Золотая рыбка». Соцобъект собирались открыть в сентябре, но планам не суждено было сбыться. Об этом URA.RU рассказал источник, который занимался ремонтом объекта.

«Детский бассейн „Золотая рыбка“ у Дома культуры железнодорожников на площади Слосмана, 4 так и не открылся после ремонта. Его хотели запустить в сентябре 2024 года», — говорится в сообщении источника.

Найти контакт владельца бассейна не удалось. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее корреспондент агентства побывал у ремонтируемого бассейна. Здесь рабочие занимались ремонтом не только в здании, но и в округе.

В 2021 году курганцы выступили против закрытия детского бассейна «Золотая рыбка». В городе пошли разговоры, что ведомственный объект РЖД прекратит работу навсегда. Затем появилась надежда у жителей, что бассейн запустят в 2023 году.

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В Кургане затягивается ремонт бассейна «Золотая рыбка». Соцобъект собирались открыть в сентябре, но планам не суждено было сбыться. Об этом URA.RU рассказал источник, который занимался ремонтом объекта. «Детский бассейн „Золотая рыбка“ у Дома культуры железнодорожников на площади Слосмана, 4 так и не открылся после ремонта. Его хотели запустить в сентябре 2024 года», — говорится в сообщении источника. Найти контакт владельца бассейна не удалось. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Ранее корреспондент агентства побывал у ремонтируемого бассейна. Здесь рабочие занимались ремонтом не только в здании, но и в округе. В 2021 году курганцы выступили против закрытия детского бассейна «Золотая рыбка». В городе пошли разговоры, что ведомственный объект РЖД прекратит работу навсегда. Затем появилась надежда у жителей, что бассейн запустят в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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