25 октября 2024

CBS News раскрыл, по каким объектам ударил Израиль в Иране

CBS News: Израиль не стал бить по ядерным или нефтяным объектам Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль не стал бить по ядерным объектам
Израиль не стал бить по ядерным объектам Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль ограничился в своем ударе возмездия военными целями в Иране. Об этом сообщил CBS News.

«Израильская атака ограничилась военными целями. Не ядерными или нефтяными объектами», — передает источник CBS News.

Израиль атаковал столицу Ирана ночью 26 октября. Согласно сообщению портала Axios, удар стал местью за иранскую атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что действия стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.

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Израиль ограничился в своем ударе возмездия военными целями в Иране. Об этом сообщил CBS News. «Израильская атака ограничилась военными целями. Не ядерными или нефтяными объектами», — передает источник CBS News. Израиль атаковал столицу Ирана ночью 26 октября. Согласно сообщению портала Axios, удар стал местью за иранскую атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что действия стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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