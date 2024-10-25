CBS News раскрыл, по каким объектам ударил Израиль в Иране

Израиль не стал бить по ядерным объектам
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Израиль ограничился в своем ударе возмездия военными целями в Иране. Об этом сообщил CBS News.
«Израильская атака ограничилась военными целями. Не ядерными или нефтяными объектами», — передает источник CBS News.
Израиль атаковал столицу Ирана ночью 26 октября. Согласно сообщению портала Axios, удар стал местью за иранскую атаку 1 октября. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что действия стали ответом на регулярные обстрелы со стороны исламской республики. В Тегеране, в свою очередь, заявили о громких взрывах.
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