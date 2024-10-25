В столице Ирана прогремели взрывы на фоне сообщений об атаке Израиля

На Ближнем Востоке вновь разгорается конфликт
В Тегеране прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Fars.
«Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», — сказано в сообщении агентства, содержание которого приводит РИА Новости. Дополнительная информация о происшествии пока не предоставлена.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал территорию Ирана. Согласно заявлению Axios, удар является местью за атаку 1 октября.
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