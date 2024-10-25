25 октября 2024

В столице Ирана прогремели взрывы на фоне сообщений об атаке Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ближнем Востоке вновь разгорается конфликт
На Ближнем Востоке вновь разгорается конфликт Фото:

В Тегеране прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Fars.

«Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», — сказано в сообщении агентства, содержание которого приводит РИА Новости. Дополнительная информация о происшествии пока не предоставлена.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал территорию Ирана. Согласно заявлению Axios, удар является местью за атаку 1 октября.

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В Тегеране прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Fars. «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», — сказано в сообщении агентства, содержание которого приводит РИА Новости. Дополнительная информация о происшествии пока не предоставлена. Ранее сообщалось, что Израиль атаковал территорию Ирана. Согласно заявлению Axios, удар является местью за атаку 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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