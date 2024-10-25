В самом центре Екатеринбурга нашествие крыс. Видео

Крысы бегают в центре города
В Екатеринбурге возле торгового центра «Мытный двор» бегает множество крыс. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Около мусорок, где находится одно из ресторанно-барных зданий Екатеринбурга „Мытный двор“, много крыс. Они там просто кишат, жуть. И это самый центр города», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Ранее крысы были замечены в Дендропарке. Грызуны бегали прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавали утки
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