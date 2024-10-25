25 октября 2024

В самом центре Екатеринбурга нашествие крыс. Видео

В Екатеринбурге возле торгового центра «Мытный двор» бегает множество крыс
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Крысы бегают в центре города Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Мытный двор» бегает множество крыс. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Около мусорок, где находится одно из ресторанно-барных зданий Екатеринбурга „Мытный двор“, много крыс. Они там просто кишат, жуть. И это самый центр города», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Ранее крысы были замечены в Дендропарке. Грызуны бегали прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавали утки

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Мытный двор» бегает множество крыс. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Около мусорок, где находится одно из ресторанно-барных зданий Екатеринбурга „Мытный двор“, много крыс. Они там просто кишат, жуть. И это самый центр города», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Ранее крысы были замечены в Дендропарке. Грызуны бегали прямо возле воды, где обычно гуляют люди. Возле них в воде плавали утки
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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