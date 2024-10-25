NBC News: Израиль атаковал склады оружия и казармы Ирана

Израиль мог атаковать казармы, полагают арабские чиновники
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом заявили высокопоставленные арабские чиновники.
«Удар по Тегерану, по всей видимости, нанесен по казармам или офису. Также по складу оружия», — заявили чиновники в беседе с телеканалом NBC News.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее признала, что наносит удары по военным объектам Ирана. Согласно информации, предоставленной источником телеканала CBS News, израильская операция против Ирана была направлена исключительно на военные объекты, при этом ядерные и нефтяные установки не затрагивались.
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