25 октября 2024

NBC News: Израиль атаковал склады оружия и казармы Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль мог атаковать казармы, полагают арабские чиновники
Израиль мог атаковать казармы, полагают арабские чиновники Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом заявили высокопоставленные арабские чиновники.

«Удар по Тегерану, по всей видимости, нанесен по казармам или офису. Также по складу оружия», — заявили чиновники в беседе с телеканалом NBC News.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее признала, что наносит удары по военным объектам Ирана. Согласно информации, предоставленной источником телеканала CBS News, израильская операция против Ирана была направлена исключительно на военные объекты, при этом ядерные и нефтяные установки не затрагивались.

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Удар Израиля по Тегерану мог быть нанесен по складу оружия и казармам. Об этом заявили высокопоставленные арабские чиновники. «Удар по Тегерану, по всей видимости, нанесен по казармам или офису. Также по складу оружия», — заявили чиновники в беседе с телеканалом NBC News. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее признала, что наносит удары по военным объектам Ирана. Согласно информации, предоставленной источником телеканала CBS News, израильская операция против Ирана была направлена исключительно на военные объекты, при этом ядерные и нефтяные установки не затрагивались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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