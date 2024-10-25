Уральский полпред Жога посетил «Газпромнефть-Хантос»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в ХМАО посетил центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». Объект стал завершающим в рамках первого рабочего дня Жоги в ХМАО, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
«Завершили сегодняшний рабочий день с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Владимировичем Жогой на объектах топливно-энергетического комплекса. Следующей точкой маршрута стал Центр управления добычей ООО „Газпромнефть-Хантос“», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Жоге показали технологические решения, которые применяются для повышения добычи нефти. С этой целью специалистами центра используются искусственный интелект и цифровые двойники скважин.
С рабочим визитом в Ханты-Мансийск Артем Жога приехал 25 сентября 2024 года. Он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее о визите полпреда в столицу ХМАО — в материале URA.RU.
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