25 октября 2024

Уральский полпред Жога посетил «Газпромнефть-Хантос»

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпреду продемонстрировали работу центра по поддержанию работы месторождений ХМАО
Полпреду продемонстрировали работу центра по поддержанию работы месторождений ХМАО Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в ХМАО посетил центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». Объект стал завершающим в рамках первого рабочего дня Жоги в ХМАО, сообщил глава округа Руслан Кухарук.

«Завершили сегодняшний рабочий день с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Владимировичем Жогой на объектах топливно-энергетического комплекса. Следующей точкой маршрута стал Центр управления добычей ООО „Газпромнефть-Хантос“», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Жоге показали технологические решения, которые применяются для повышения добычи нефти. С этой целью специалистами центра используются искусственный интелект и цифровые двойники скважин. 

С рабочим визитом в Ханты-Мансийск Артем Жога приехал 25 сентября 2024 года. Он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее о визите полпреда в столицу ХМАО — в материале URA.RU.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в ХМАО посетил центр управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос». Объект стал завершающим в рамках первого рабочего дня Жоги в ХМАО, сообщил глава округа Руслан Кухарук. «Завершили сегодняшний рабочий день с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Владимировичем Жогой на объектах топливно-энергетического комплекса. Следующей точкой маршрута стал Центр управления добычей ООО „Газпромнефть-Хантос“», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Жоге показали технологические решения, которые применяются для повышения добычи нефти. С этой целью специалистами центра используются искусственный интелект и цифровые двойники скважин.  С рабочим визитом в Ханты-Мансийск Артем Жога приехал 25 сентября 2024 года. Он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее о визите полпреда в столицу ХМАО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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