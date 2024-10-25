25 октября 2024

По факту новых ночных поджогов в Коркино возбудили уголовное дело

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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Полицейские устанавливают круг причастных к поджогам в Коркино Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области завели уголовное дело по факту поджогов. Его возбудили по статье 167 Уголовного кодекса. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества», — рассказали в главке МВД.

В ведомстве уточнили, что была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники Главного управления МВД по региону и их местные коллеги. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, устанавливая все обстоятельства произошедшего и круг причастных к поджогам.

Как URA.RU сообщало ранее, вечером 25 октября в Коркино произошли поджоги. Повторились события, случившиеся накануне, когда местные жители вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки. В преступлении подозревают 17-летнего цыгана. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.

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В Коркино Челябинской области завели уголовное дело по факту поджогов. Его возбудили по статье 167 Уголовного кодекса. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества», — рассказали в главке МВД. В ведомстве уточнили, что была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники Главного управления МВД по региону и их местные коллеги. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, устанавливая все обстоятельства произошедшего и круг причастных к поджогам. Как URA.RU сообщало ранее, вечером 25 октября в Коркино произошли поджоги. Повторились события, случившиеся накануне, когда местные жители вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки. В преступлении подозревают 17-летнего цыгана. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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