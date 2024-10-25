По факту новых ночных поджогов в Коркино возбудили уголовное дело

В Коркино Челябинской области завели уголовное дело по факту поджогов. Его возбудили по статье 167 Уголовного кодекса. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества», — рассказали в главке МВД.
В ведомстве уточнили, что была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники Главного управления МВД по региону и их местные коллеги. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, устанавливая все обстоятельства произошедшего и круг причастных к поджогам.
Как URA.RU сообщало ранее, вечером 25 октября в Коркино произошли поджоги. Повторились события, случившиеся накануне, когда местные жители вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки. В преступлении подозревают 17-летнего цыгана. О том, что известно о случившемся, читайте на сайте URA.RU.
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