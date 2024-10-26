Владельцев смартфонов предупредили об опасности USB-портов в общественных местах

IT-специалист Казаков: хакеры могут украсть данные смартфона через USB-зарядки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Через USB-накопители хакеры могут украсть историю браузера и пароли, сообщил техдиректор Илья Казаков
Через USB-накопители хакеры могут украсть историю браузера и пароли, сообщил техдиректор Илья Казаков Фото:

При подключении смартфона к USB-портам в общественных местах, пользователь подвергается риску хакерской атаки. Об этом заявил техдиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков. 

«Когда пользователь подключает к ним [USB-портам] свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вам вредоносные программы», — сообщил Илья Казаков в беседе с RT. По его словам, с помощью вредоносных ПО мошенники могут своровать личные данные пользователя, такие как историю браузера или пароли. 

Техдиректор подчеркнул, что человек должен насторожиться в том случае, если зарядка запрашивает разрешения на сопряжения с телефоном. Казаков отметил, что человеку следует внимательно относиться и к стойкам зарядки, и к портам, к которым можно подключить USB-кабель, поскольку USB-накопитель в таких кабелях подвержен хакерскому воздействию. Техдиректор добавил, что обновление системы и установка надежного антивируса могут помочь в защите от хакеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При подключении смартфона к USB-портам в общественных местах, пользователь подвергается риску хакерской атаки. Об этом заявил техдиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.  «Когда пользователь подключает к ним [USB-портам] свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вам вредоносные программы», — сообщил Илья Казаков в беседе с RT. По его словам, с помощью вредоносных ПО мошенники могут своровать личные данные пользователя, такие как историю браузера или пароли.  Техдиректор подчеркнул, что человек должен насторожиться в том случае, если зарядка запрашивает разрешения на сопряжения с телефоном. Казаков отметил, что человеку следует внимательно относиться и к стойкам зарядки, и к портам, к которым можно подключить USB-кабель, поскольку USB-накопитель в таких кабелях подвержен хакерскому воздействию. Техдиректор добавил, что обновление системы и установка надежного антивируса могут помочь в защите от хакеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...