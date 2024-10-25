25 октября 2024

Решивший отметить выходные челябинец выпал с балкона и повис на высоте

В Магнитогорске спасатели помогли мужчине, выпавшему с балкона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, мчс, спасатель, шеврон
В Магнитогорске спасатели помогли травмированному мужчине Фото:

В Магнитогорске спасатели оказали помощь мужчине, который получил перелом ноги в результате падения с застекленного балкона четвертого этажа. В одной из квартир компания встречала приближение выходных. Пострадавший выпал, застряв между стеной фасада и газовой трубой, и не смог самостоятельно освободиться. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Спасатели отжали трубу, деблокировали ногу мужчины. Они помогли спуститься на козырек и далее вниз к карете скорой помощи», — уточнили в ведомстве. Там отметили, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, когда компания друзей отмечала предстоящие выходные.

После успешной эвакуации пострадавшего его состояние оценивалось как стабильное. Мужчина получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины. Ему оказали первую медицинскую помощь, транспортировав в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске спасатели оказали помощь мужчине, который получил перелом ноги в результате падения с застекленного балкона четвертого этажа. В одной из квартир компания встречала приближение выходных. Пострадавший выпал, застряв между стеной фасада и газовой трубой, и не смог самостоятельно освободиться. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Спасатели отжали трубу, деблокировали ногу мужчины. Они помогли спуститься на козырек и далее вниз к карете скорой помощи», — уточнили в ведомстве. Там отметили, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, когда компания друзей отмечала предстоящие выходные. После успешной эвакуации пострадавшего его состояние оценивалось как стабильное. Мужчина получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины. Ему оказали первую медицинскую помощь, транспортировав в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...