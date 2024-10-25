Решивший отметить выходные челябинец выпал с балкона и повис на высоте

В Магнитогорске спасатели помогли мужчине, выпавшему с балкона

26 октября 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске спасатели помогли травмированному мужчине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске спасатели оказали помощь мужчине, который получил перелом ноги в результате падения с застекленного балкона четвертого этажа. В одной из квартир компания встречала приближение выходных. Пострадавший выпал, застряв между стеной фасада и газовой трубой, и не смог самостоятельно освободиться. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Спасатели отжали трубу, деблокировали ногу мужчины. Они помогли спуститься на козырек и далее вниз к карете скорой помощи», — уточнили в ведомстве. Там отметили, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, когда компания друзей отмечала предстоящие выходные. После успешной эвакуации пострадавшего его состояние оценивалось как стабильное. Мужчина получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины. Ему оказали первую медицинскую помощь, транспортировав в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске спасатели оказали помощь мужчине, который получил перелом ноги в результате падения с застекленного балкона четвертого этажа. В одной из квартир компания встречала приближение выходных. Пострадавший выпал, застряв между стеной фасада и газовой трубой, и не смог самостоятельно освободиться. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Спасатели отжали трубу, деблокировали ногу мужчины. Они помогли спуститься на козырек и далее вниз к карете скорой помощи», — уточнили в ведомстве. Там отметили, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, когда компания друзей отмечала предстоящие выходные. После успешной эвакуации пострадавшего его состояние оценивалось как стабильное. Мужчина получил перелом ноги, множественные ушибы и ссадины. Ему оказали первую медицинскую помощь, транспортировав в больницу.