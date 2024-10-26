Bloomberg: мировые бренды не справляются с конкуренцией Китая

Российские покупатели отдают предпочтение более дешевым китайским товарам вместо известных западных брендов. Из-за этого мировые торговые сети не могут справиться с конкуренцией Китая. В результате такие известные компании как L'Oreal и LVMH отмечают значительное падение продаж, сообщает агентство Bloomberg.
«Продажи L»Oreal в северной Азии, куда входит Китай, за прошедший квартал упали на 6,5%», — говорится в материале. Там же сказано, что китайская компания Proya Cosmetics, наоборот, заявила о росте продаж на 21% за тот же период.
Продажи на крупнейших китайских электронных платформах, таких как Alibaba, увеличились, в то время как глобальные бренды, включая Estee Lauder и Shiseido, испытали значительные спады продаж до 50% за последние 12 месяцев, что свидетельствует о серьезном пересмотре российским потребителем своих предпочтений на фоне экономических вызовов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил рост товарооборота между странами, несмотря на сложные внешние условия. Он подчеркнул, что, по данным России, товарооборот увеличился на 4,5% в январе-августе текущего года.
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