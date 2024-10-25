Челябинец заплатил почти три миллиона рублей за замену электросчетчиков

Житель Озерска потерял 2,7 млн рублей, попавшись на уловки лже-энергетиков

26 октября 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Житель Озерска потерял 2,7 млн рублей, попавшись на уловки лже-энергетиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Озерска Челябинской области стал жертвой мошенников, которые под видом замены электросчетчиков обманули его на сумму 2,7 миллиона рублей. Неизвестные представились сотрудниками энергоснабжающей компании, предложив бесплатные услуги и перерасчет коммунальных платежей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Продиктовав код из СМС по заявке для бесплатной замены электросчетчиков, мужчина получил на электронную почту письмо якобы с портала Госуслуг с сообщением, что в его личный кабинет был совершен вход с нового устройства», — уточнили в правоохранительном главе региона. В дальнейшем житель Озерска, следуя инструкциям мошенников, оформил несколько кредитов и перевел по указанным реквизитам 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейские напомнили челябинцам, что таких понятий, как «безопасный счет» и «зеркальный кредит», не существует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Озерска Челябинской области стал жертвой мошенников, которые под видом замены электросчетчиков обманули его на сумму 2,7 миллиона рублей. Неизвестные представились сотрудниками энергоснабжающей компании, предложив бесплатные услуги и перерасчет коммунальных платежей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Продиктовав код из СМС по заявке для бесплатной замены электросчетчиков, мужчина получил на электронную почту письмо якобы с портала Госуслуг с сообщением, что в его личный кабинет был совершен вход с нового устройства», — уточнили в правоохранительном главе региона. В дальнейшем житель Озерска, следуя инструкциям мошенников, оформил несколько кредитов и перевел по указанным реквизитам 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейские напомнили челябинцам, что таких понятий, как «безопасный счет» и «зеркальный кредит», не существует.