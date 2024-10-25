Губернатор Текслер прибыл в Коркино на прощание с погибшей таксисткой. Фото

Губернатор Текслер в Коркино выразил соболезнования семье убитой таксистки

26 октября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер прибыл в Коркино, чтобы поддержать семью погибшей Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор. Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале. Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой. Губернатор Текслер приехал поддержать родных погибшей женщины Фото из telegram-канала Алексея Текслера: t.me/alexeytexlerofficial/2057 На похоронах женщины присутствуют медики. Матери погибшей на прощании стало плохо Фото: Анна Журавлева © URA.RU Люди стоят в очереди, чтобы попрощаться с жительницей Коркино Фото: Анна Журавлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор. Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале. Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.