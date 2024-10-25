Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор.
Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор.
Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале.
Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.
Губернатор Текслер приехал поддержать родных погибшей женщины
Фото из telegram-канала Алексея Текслера: t.me/alexeytexlerofficial/2057
На похоронах женщины присутствуют медики. Матери погибшей на прощании стало плохо
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор. Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале. Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.