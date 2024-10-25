25 октября 2024

Губернатор Текслер прибыл в Коркино на прощание с погибшей таксисткой. Фото

Губернатор Текслер в Коркино выразил соболезнования семье убитой таксистки
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Елены Манжосовой, Коркино
Алексей Текслер прибыл в Коркино, чтобы поддержать семью погибшей Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор.

Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале.

Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.

Губернатор Текслер приехал поддержать родных погибшей женщины
Губернатор Текслер приехал поддержать родных погибшей женщины
Похороны Елены Манжосовой, Коркино
На похоронах женщины присутствуют медики. Матери погибшей на прощании стало плохо
Фото:
Похороны Елены Манжосовой, Коркино
Люди стоят в очереди, чтобы попрощаться с жительницей Коркино
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Тяжелый день для Коркино. Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — отметил губернатор. Алексей Текслер подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил губернатор. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на похороны челябинки пришло большое количество людей. Они стоят в очереди, чтобы попрощаться с погибшей в ритуальном зале. Как сообщало URA.RU ранее, тело таксистки нашли вечером 23 октября в одном из дворов Коркино. Ей нанесли не менее четырех ударов ножом. При содействии УФСБ и СУ СКР полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний представитель цыганской диаспоры, которого челябинка подвозила домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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