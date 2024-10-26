Китай наказал более полумиллиона человек за взяточничество

В Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в результате которых за первые девять месяцев текущего года было наказано 589 000 человек. Об этом сообщает Центральная комиссия по проверке дисциплины Китая на своем официальном сайте.
«В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — отмечается в заявлении комиссии. Уточняется, в числе «наказанных» оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысяч сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.
За последние два года в Китае заметно увеличилось количество задержаний высокопоставленных чиновников. Из-за этого был создан новый комитет для борьбы с коррупцией и усилен надзор за финансовым сектором.
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