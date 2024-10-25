В курганском онкодиспансере назвали самую востребованную операцию среди пациентов

В Курганской области за девять месяцев 2024 года провели более полутора тысяч операций с применением передовых технологий, а самым востребованным профилем стала сосудистая хирургия. Об этом сообщили в Курганском областном онкологическом диспансере.
«За девять месяцев 2024 года провели более полутора тысяч операций с применением передовых технологий. Самыми востребованными профилями, по которым пациенты получили помощь, стали: сосудистая хирургия (882 случая), офтальмология (270 случаев) и онкология (96 случаев)», — сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что в больнице Макушино Курганской области установили новый цифровой маммографический аппарат за 13,6 миллионов рублей. На новом оборудовании уже провели более 450 исследований пациенткам из трех округов региона.
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В Курганской области за девять месяцев 2024 года провели более полутора тысяч операций с применением передовых технологий, а самым востребованным профилем стала сосудистая хирургия. Об этом сообщили в Курганском областном онкологическом диспансере. «За девять месяцев 2024 года провели более полутора тысяч операций с применением передовых технологий. Самыми востребованными профилями, по которым пациенты получили помощь, стали: сосудистая хирургия (882 случая), офтальмология (270 случаев) и онкология (96 случаев)», — сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в больнице Макушино Курганской области установили новый цифровой маммографический аппарат за 13,6 миллионов рублей. На новом оборудовании уже провели более 450 исследований пациенткам из трех округов региона.