Происшествия В челябинском Коркино прощаются с убитой таксисткой. Фото, видео 26 октября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 + Во время церемонии прощания матери погибшей стало плохо Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области утром 26 октября начались похороны погибшей таксистки Елены Манжосовой, тело которой нашли с ножевыми ранениями после выполнения очередной поездки. Как передает корреспондет URA.RU с места событий, на церемонии прощания присутствует большое количество людей. «На церемонии прощания собрался почти весь город. Матери жестоко убитой стало плохо во время церемонии прощания. Рядом находящиеся люди пытаются помочь, в их числе губернатор Алексей Текслер и врач», — уточняет корреспондент URA.RU. Новость по теме Замгенпрокурора говорит с протестующими в Коркино: главное к вечеру 25 октября Мать умершей женщины не может сдержать эмоции, она с трудом стоит на ногах. На церемонию прощания также прибыл бывший супруг Манжосовой. Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он приехал поддержать семью погибшей. Глава региона подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. В числе тех, кто приехал поддержать семью погибшей женщины, губернатор Алексей Текслер Фото: Анна Журавлева © URA.RU Похороны проходят при большом скоплении людей Фото: Анна Журавлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Коркино Челябинской области утром 26 октября начались похороны погибшей таксистки Елены Манжосовой, тело которой нашли с ножевыми ранениями после выполнения очередной поездки. Как передает корреспондет URA.RU с места событий, на церемонии прощания присутствует большое количество людей. «На церемонии прощания собрался почти весь город. Матери жестоко убитой стало плохо во время церемонии прощания. Рядом находящиеся люди пытаются помочь, в их числе губернатор Алексей Текслер и врач», — уточняет корреспондент URA.RU. Мать умершей женщины не может сдержать эмоции, она с трудом стоит на ногах. На церемонию прощания также прибыл бывший супруг Манжосовой. Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он приехал поддержать семью погибшей. Глава региона подчеркнул, что следствие разберется во всех обстоятельствах, чтобы подобное больше не повторилось. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям