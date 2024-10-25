Замгенпрокурора говорит с протестующими в Коркино: главное к вечеру 25 октября

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Коркинская администрация. Челябинск
Правоохранительные органы общались с жителями Коркино свыше двух часов Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области 25 октября руководство правоохранительных органов провело прием жителей, у которых накопились претензии к деятельности диаспоры иностранных жителей. Общение недовольных коркинцев с представителями полиции и прокуратуры длилось более двух часов. Главным требованием жителей стал поиск законных решений о выселении цыган.

С чего все началось

Вечером 23 октября была убита 40-летняя женщина-таксист из Коркино, мать двоих детей. Местные жители заподозрили в убийстве представителя цыганской диаспоры. В одном из месенжеров появилась группа, где подписчики озвучили намерение устроить погром в цыганском поселке. В результате вечером 24 октября были подожжены автомобили, разрушены несколько ограждений домов, два человека получили огнестрельные травмы после выстрела одного из цыган в толпу, задержаны 43 участника.

Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган
Коркино патрулируют правоохранительные органы
Фото:

Беспорядки были устранены при участии правоохранительных органов, группа закрыта, в городе дежурят силовики. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства в Москву. В Коркино направлена спецгруппа следователей для проведения расследования убийства.

Встреча с властями

Для того, чтобы выслушать мнение жителей Коркино, 25 октября руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев назначил прием жителей. Всех желающих пригласили в здание администрации Коркино, однако людей оказалось очень много, к тому же записываться на прием многие не стали, требуя выйти к ним. Горожанам предложили переместиться в зал ДК «Горняк», куда смогли поместиться все желающие.

Коркинская администрация. Челябинск
Десятки жителей Коркино пожаловались на деятельность цыган
Фото:

Главным вопросом встречи стал поиск законных решений для выселения цыган. Жители обратили внимание на то, что представители диаспоры нигде не работают, не служат в армии и не принимают участие в спецоперации, однако многие из них имеют паспорта РФ и получают положенные им пособия и льготы. Кроме того, они обратили внимание правоохранительных органов на дорогие особняки цыган, предлагая выяснить источники их доходов.

Женщина была убита самодельным ножом

Об этом замгенпрокурора России Сергей Зайцев на встрече с жителями. Общение продолжалось более двух часов, был предложен ряд действенных решений. Кроме того, в ходе общения с жителями был снят с должности глава местного отдела полиции, в его отношении начата проверка.

Коркинская администрация. Челябинск
Силовики выслушали претензии жителей
Фото:

Отец цыгана заявил, что его сын невиновен

Также 25 октября прошло заседание суда по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве женщины. Задержанный 16-летний подросток оказался инвалидом по слуху и голосу. Его отец заявил, что глухонемой сын не мог убить человека, это сделал кто-то другой.

«Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек», — сказал отец подозреваемого в убийстве.

В суд Коркино привезли цыгана. Челябинск
Отец заявил о невиновности сына-инвалида
Фото:

Подростка отправили под стражу сроком на два месяца. Это время он проведет в СИЗО.

Стрелку в толпу определили наказание

К вечеру 25 октября было определено наказание по уголовному делу в отношении цыгана, который выстрелил из дома в толпу, где пострадали два человека. У одного мужчины зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья.

Стрелок скрылся, но его задержали. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, вечером 25 октября обвиняемый был заключен под стражу до 24 декабря.

Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган
Цыган выстрелил в толпу коркинцев
Фото:

Семье погибшей окажут помощь

По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета. Кроме того, при желании родных на помощь им придут психологи.

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В Коркино Челябинской области 25 октября руководство правоохранительных органов провело прием жителей, у которых накопились претензии к деятельности диаспоры иностранных жителей. Общение недовольных коркинцев с представителями полиции и прокуратуры длилось более двух часов. Главным требованием жителей стал поиск законных решений о выселении цыган. Вечером 23 октября была убита 40-летняя женщина-таксист из Коркино, мать двоих детей. Местные жители заподозрили в убийстве представителя цыганской диаспоры. В одном из месенжеров появилась группа, где подписчики озвучили намерение устроить погром в цыганском поселке. В результате вечером 24 октября были подожжены автомобили, разрушены несколько ограждений домов, два человека получили огнестрельные травмы после выстрела одного из цыган в толпу, задержаны 43 участника. Беспорядки были устранены при участии правоохранительных органов, группа закрыта, в городе дежурят силовики. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства в Москву. В Коркино направлена спецгруппа следователей для проведения расследования убийства. Для того, чтобы выслушать мнение жителей Коркино, 25 октября руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-майор Сергей Космачев назначил прием жителей. Всех желающих пригласили в здание администрации Коркино, однако людей оказалось очень много, к тому же записываться на прием многие не стали, требуя выйти к ним. Горожанам предложили переместиться в зал ДК «Горняк», куда смогли поместиться все желающие. Главным вопросом встречи стал поиск законных решений для выселения цыган. Жители обратили внимание на то, что представители диаспоры нигде не работают, не служат в армии и не принимают участие в спецоперации, однако многие из них имеют паспорта РФ и получают положенные им пособия и льготы. Кроме того, они обратили внимание правоохранительных органов на дорогие особняки цыган, предлагая выяснить источники их доходов. Об этом замгенпрокурора России Сергей Зайцев на встрече с жителями. Общение продолжалось более двух часов, был предложен ряд действенных решений. Кроме того, в ходе общения с жителями был снят с должности глава местного отдела полиции, в его отношении начата проверка. Также 25 октября прошло заседание суда по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве женщины. Задержанный 16-летний подросток оказался инвалидом по слуху и голосу. Его отец заявил, что глухонемой сын не мог убить человека, это сделал кто-то другой. «Он говорит, что это не он, и я уверен, что это не он, не там ищут. Там, возможно, на его месте был любой другой человек», — сказал отец подозреваемого в убийстве. Подростка отправили под стражу сроком на два месяца. Это время он проведет в СИЗО. К вечеру 25 октября было определено наказание по уголовному делу в отношении цыгана, который выстрелил из дома в толпу, где пострадали два человека. У одного мужчины зафиксированы ранения шеи, у другого — бедра и предплечья. Стрелок скрылся, но его задержали. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, вечером 25 октября обвиняемый был заключен под стражу до 24 декабря. По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета. Кроме того, при желании родных на помощь им придут психологи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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