25 октября 2024

Завирусилось видео, где спорящих «Москву» и «Ямал» удивил Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, стела курган, город курган
Курган удивил спорящих Москву и Ямал Фото:

В соцсетях начало вируситься видео, на котором «Москва» и «Ямал» спорят об уровне зарплат, строительстве домов и школ и уровне благополучия. В один момент в кадре внезапно появляется мужчина, которого окрестили «Курганом».

«Привет, я Москва. У меня средняя зарплата 146 тысяч рублей. <…> А это кто?» — спросила девушка в видео, опубликованном в telegram-канале «Не олени пишут». «Это Курган», — ответил ей «Ямал», назвав так мужчину, который внезапно появился в кадре.

Сообщалось, что в ближайшие пять лет будет вестись работа над развитием Курганской области. Особое внимание будет уделено развитию медицины, улучшению ЖКХ и благосостоянию граждан.

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В соцсетях начало вируситься видео, на котором «Москва» и «Ямал» спорят об уровне зарплат, строительстве домов и школ и уровне благополучия. В один момент в кадре внезапно появляется мужчина, которого окрестили «Курганом». «Привет, я Москва. У меня средняя зарплата 146 тысяч рублей. <…> А это кто?» — спросила девушка в видео, опубликованном в telegram-канале «Не олени пишут». «Это Курган», — ответил ей «Ямал», назвав так мужчину, который внезапно появился в кадре. Сообщалось, что в ближайшие пять лет будет вестись работа над развитием Курганской области. Особое внимание будет уделено развитию медицины, улучшению ЖКХ и благосостоянию граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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