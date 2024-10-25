Завирусилось видео, где спорящих «Москву» и «Ямал» удивил Курган

26 октября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Курган удивил спорящих Москву и Ямал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В соцсетях начало вируситься видео, на котором «Москва» и «Ямал» спорят об уровне зарплат, строительстве домов и школ и уровне благополучия. В один момент в кадре внезапно появляется мужчина, которого окрестили «Курганом». «Привет, я Москва. У меня средняя зарплата 146 тысяч рублей. <…> А это кто?» — спросила девушка в видео, опубликованном в telegram-канале «Не олени пишут». «Это Курган», — ответил ей «Ямал», назвав так мужчину, который внезапно появился в кадре. Сообщалось, что в ближайшие пять лет будет вестись работа над развитием Курганской области. Особое внимание будет уделено развитию медицины, улучшению ЖКХ и благосостоянию граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях начало вируситься видео, на котором «Москва» и «Ямал» спорят об уровне зарплат, строительстве домов и школ и уровне благополучия. В один момент в кадре внезапно появляется мужчина, которого окрестили «Курганом». «Привет, я Москва. У меня средняя зарплата 146 тысяч рублей. <…> А это кто?» — спросила девушка в видео, опубликованном в telegram-канале «Не олени пишут». «Это Курган», — ответил ей «Ямал», назвав так мужчину, который внезапно появился в кадре. Сообщалось, что в ближайшие пять лет будет вестись работа над развитием Курганской области. Особое внимание будет уделено развитию медицины, улучшению ЖКХ и благосостоянию граждан.