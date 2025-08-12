12 августа 2025

Свердловчанин наловил целую ванну рыбы и сам не понял, какой. Фото

Мужчина попросил рыбаков помочь определить вид улова, но мнения разделились (архивное фото)

Житель Свердловской области поймал на Белоярском водохранилище много рыбы, однако затруднился понять, какой это вид. Фотографиями улова он поделился в соцсетях и попросил других рыбаков помочь определить, что на снимках. 

«Туманное утро на Белоярке. Кот в недоумении, и я тоже. Думал, просто чебаков ловил, а когда рядом положил, не понял. Те, что сверху, чебаки, они же плотва обыкновенная, или сорога. А кто тогда снизу? Экспертную группу — в студию!» — призвал рыбак членов группы «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» во «ВКонтакте». 

Мнения разделились. «На вид похожа на густеру», — высказался Олег Пудов. «На красноперку похожа», — предположил Евгений Разумов. «У нас в Хантах это сорожкой называли», — добавил Айдар Самоделкин. «Это же знаменитая белоярская селедка», — пошутил Андрей Белоусов. «Обычный отожратый белкинский чебак», — заявил Владимир Щеглов. «Котяра знатный! Знает толк, спроси у него, че за рыба...», — посоветовал Андрей Карьков. 

На Белоярском водохранилище нередко удается поймать много рыбы. Например, один из свердловчан сумел выловить за раз около четырех килограммов рыбы. 

