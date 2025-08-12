Житель Свердловской области поймал на Белоярском водохранилище много рыбы, однако затруднился понять, какой это вид. Фотографиями улова он поделился в соцсетях и попросил других рыбаков помочь определить, что на снимках.
«Туманное утро на Белоярке. Кот в недоумении, и я тоже. Думал, просто чебаков ловил, а когда рядом положил, не понял. Те, что сверху, чебаки, они же плотва обыкновенная, или сорога. А кто тогда снизу? Экспертную группу — в студию!» — призвал рыбак членов группы «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» во «ВКонтакте».
Мнения разделились. «На вид похожа на густеру», — высказался Олег Пудов. «На красноперку похожа», — предположил Евгений Разумов. «У нас в Хантах это сорожкой называли», — добавил Айдар Самоделкин. «Это же знаменитая белоярская селедка», — пошутил Андрей Белоусов. «Обычный отожратый белкинский чебак», — заявил Владимир Щеглов. «Котяра знатный! Знает толк, спроси у него, че за рыба...», — посоветовал Андрей Карьков.
На Белоярском водохранилище нередко удается поймать много рыбы. Например, один из свердловчан сумел выловить за раз около четырех килограммов рыбы.
