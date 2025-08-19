Глава Крыма рассказал о перебоях с поставками бензина

На части автозаправочных станций в Крыму отсутствует бензин. Одной из причин является остановка производства в трех заводах на юге России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций, которые принадлежат компании „Кедр“», — заявил Аксенов. Его слова приводит телеканал «Крым 24».
Также одной из причин Аксенов отметил проблему с логистикой. Это обусловлено тем, что значительная часть топлива доставляется автотранспортом. Аксенов отметил, что часть проблем пропадет, как закончится конфликт на Украине или когда на полуостров придут крупные компании.
