Глава Крыма рассказал о перебоях с поставками бензина

Аксенов: из-за проблем с логистикой происходят перебои поставок бензина
Дефицит топлива обусловлен также остановкой работы некоторых заводов на юге РФ, заявил Аксенов
Дефицит топлива обусловлен также остановкой работы некоторых заводов на юге РФ, заявил Аксенов

На части автозаправочных станций в Крыму отсутствует бензин. Одной из причин является остановка производства в трех заводах на юге России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций, которые принадлежат компании „Кедр“», — заявил Аксенов. Его слова приводит телеканал «Крым 24».

Также одной из причин Аксенов отметил проблему с логистикой. Это обусловлено тем, что значительная часть топлива доставляется автотранспортом. Аксенов отметил, что часть проблем пропадет, как закончится конфликт на Украине или когда на полуостров придут крупные компании.

