Экономист Зубец предсказал резкое падение ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 14–15% к концу 2025 года. Такой прогноз сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«К концу года мы можем увидеть ставку ЦБ на уровне 14–15%», — заявил Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт пояснил, что уже на ближайшем заседании в сентябре ожидает снижения ставки на два процентных пункта, после чего последует еще одно аналогичное понижение. По его мнению, такая динамика приведет к формированию реальной ключевой ставки, которая будет соответствовать текущему состоянию российской экономики и позволит развивать бизнес благодаря доступу к более дешевым финансовым ресурсам.
В мае 2025 года президент России Владимир Путин отмечал, что «мягкая посадка» экономики страны способствует созданию условий для снижения ключевой ставки. Центробанк в своих прогнозах указывает, что средний уровень ставки в 2025 году может составить 18,8–19,6%, а к 2026 году он может опуститься до 12–13%.
