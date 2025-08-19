Экономист Зубец предсказал резкое падение ключевой ставки

Экономист Зубец: ключевая ставка упадет до 14% к концу года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экономист предсказал падение ключевой ставки до 14% к концу года
Экономист предсказал падение ключевой ставки до 14% к концу года Фото:

Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 14–15% к концу 2025 года. Такой прогноз сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«К концу года мы можем увидеть ставку ЦБ на уровне 14–15%», — заявил Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт пояснил, что уже на ближайшем заседании в сентябре ожидает снижения ставки на два процентных пункта, после чего последует еще одно аналогичное понижение. По его мнению, такая динамика приведет к формированию реальной ключевой ставки, которая будет соответствовать текущему состоянию российской экономики и позволит развивать бизнес благодаря доступу к более дешевым финансовым ресурсам.

В мае 2025 года президент России Владимир Путин отмечал, что «мягкая посадка» экономики страны способствует созданию условий для снижения ключевой ставки. Центробанк в своих прогнозах указывает, что средний уровень ставки в 2025 году может составить 18,8–19,6%, а к 2026 году он может опуститься до 12–13%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 14–15% к концу 2025 года. Такой прогноз сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «К концу года мы можем увидеть ставку ЦБ на уровне 14–15%», — заявил Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт пояснил, что уже на ближайшем заседании в сентябре ожидает снижения ставки на два процентных пункта, после чего последует еще одно аналогичное понижение. По его мнению, такая динамика приведет к формированию реальной ключевой ставки, которая будет соответствовать текущему состоянию российской экономики и позволит развивать бизнес благодаря доступу к более дешевым финансовым ресурсам. В мае 2025 года президент России Владимир Путин отмечал, что «мягкая посадка» экономики страны способствует созданию условий для снижения ключевой ставки. Центробанк в своих прогнозах указывает, что средний уровень ставки в 2025 году может составить 18,8–19,6%, а к 2026 году он может опуститься до 12–13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...