Между РФ и Украиной прошел обмен телами по формуле 19 на 1000

Россия передала Украине одну тысячу тел погибших во время обмена. Об этом сообщил источник.
«Переданы Украине 1 000 тел», — рассказал источник ТАСС. Украина передала российской стороне тела 19 военных.
Ранее процедура передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной осуществлялась поэтапно на основании соглашений, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле. В рамках предыдущих обменов российская сторона передавала Украине сотни и даже тысячи украинских военных, тогда как взамен получала значительно меньшие количества тел.
