Между РФ и Украиной прошел обмен телами по формуле 19 на 1000

Украина передала российской стороне тела 19 военных
Украина передала российской стороне тела 19 военных
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия передала Украине одну тысячу тел погибших во время обмена. Об этом сообщил источник.

«Переданы Украине 1 000 тел», — рассказал источник ТАСС. Украина передала российской стороне тела 19 военных.

Ранее процедура передачи тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной осуществлялась поэтапно на основании соглашений, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле. В рамках предыдущих обменов российская сторона передавала Украине сотни и даже тысячи украинских военных, тогда как взамен получала значительно меньшие количества тел.

