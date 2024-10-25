25 октября 2024

Уральский полпред в Сургуте отправился на встречу со школьниками и студентами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит полпреда в ХМАО продолжился в Сургуте
Рабочий визит полпреда в ХМАО продолжился в Сургуте Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в Сургут (ХМАО) встретился с молодежью, которая оказывает активную поддержку участникам СВО. Об этом сообщили в telegram-канале уральского полпредства.

«Полпред в УрФО Артём Жога знакомится со школьниками и студентами Сургута, которые оказывают активную помощь участникам СВО», — говорится в сообщении. Ребята продемонстрировали свои разработки для бойцов, а также рассказали об изготовлении свечей и маскировочных сетей.

На встречу с полпредом пришли воспитанники военно-патриотических клубов «Север», «Росич», «Арсенал», югорские победители всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0», активисты проекта «Волонтёры Победы» и поискового движения, а также юнармейцы. Далее Жога вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком отправились на склад Гуманитарного добровольческого корпуса.

Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Там он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в Сургут (ХМАО) встретился с молодежью, которая оказывает активную поддержку участникам СВО. Об этом сообщили в telegram-канале уральского полпредства. «Полпред в УрФО Артём Жога знакомится со школьниками и студентами Сургута, которые оказывают активную помощь участникам СВО», — говорится в сообщении. Ребята продемонстрировали свои разработки для бойцов, а также рассказали об изготовлении свечей и маскировочных сетей. На встречу с полпредом пришли воспитанники военно-патриотических клубов «Север», «Росич», «Арсенал», югорские победители всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0», активисты проекта «Волонтёры Победы» и поискового движения, а также юнармейцы. Далее Жога вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком отправились на склад Гуманитарного добровольческого корпуса. Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Там он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...