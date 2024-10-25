Уральский полпред в Сургуте отправился на встречу со школьниками и студентами

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе рабочего визита в Сургут (ХМАО) встретился с молодежью, которая оказывает активную поддержку участникам СВО. Об этом сообщили в telegram-канале уральского полпредства.
«Полпред в УрФО Артём Жога знакомится со школьниками и студентами Сургута, которые оказывают активную помощь участникам СВО», — говорится в сообщении. Ребята продемонстрировали свои разработки для бойцов, а также рассказали об изготовлении свечей и маскировочных сетей.
На встречу с полпредом пришли воспитанники военно-патриотических клубов «Север», «Росич», «Арсенал», югорские победители всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0», активисты проекта «Волонтёры Победы» и поискового движения, а также юнармейцы. Далее Жога вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком отправились на склад Гуманитарного добровольческого корпуса.
Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Там он провел встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком и наградил югорчан за вклад в будущее страны. Подробнее — в материале URA.RU.
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