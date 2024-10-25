В Нижневартовске (ХМАО) утром 26 октября на Восточном объезде столкнулись три иномарки. В результате ДТП 7-летний пассажир Mitsubishi погиб от полученных травм. Информацию сообщает окружное Управление ГИБДД.
«26 октября 2024 года около 11 часов 39 минут на Восточном объезде, по предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, столкнулся с автомобилями Honda и Mitsubishi, которые двигались во встречном направлении. В результате столкновения 7-летний пассажир Mitsubishi от полученных травм скончался», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель Mazda по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с двумя другими иномарками. Mitsubishi в результате ДТП улетела в кювет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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