Жилищный вопрос студенческих семей будут решать вузы

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Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, кампус, общежитие, кампус урфу
Вузы решат вопрос с общежитиями Фото:

С инициативой о приоритетном расселении студенческих семей с детьми выступил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике. Согласно законопроекту, который депутат планирует внести на рассмотрение в Госдуму, университеты должны предоставлять семейным парам комнаты в общежитиях, подходящие для совместного проживания.

Информацию о наличии таких комнат вузы будут публиковать на сайтах, чтобы абитуриенты могли оценить жилищные условия еще при поступлении. «Предлагаемые изменения позволят создать социально ориентированный открытый механизм предоставления жилых помещений в общежитиях для семейных студентов,» — говорится в пояснительной записке к документу.

«Есть важное условие — жилое помещение для студенческой семьи должно быть изолированным», — отметил в разговоре с URA.RU автор инициативы Артем Метелев. Других стандартов к определению таких помещений нет, вузы будут самостоятельно устанавливать эти площади.

По словам Метелева, в университетских общежитиях сейчас большая нехватка свободных мест. Жильем не обеспечены 12% нуждающихся студентов, порядка 128 тысяч человек. Депутат считает, что решить проблему поможет законодательное закрепления критериев нуждаемости. В первую очередь это отсутствие постоянной регистрации, собственного жилья или жилья по договору найма в населенном пункте, где студент проходит обучение.

При этом Метелев отметил, что предложенные меры направлены не на мотивацию студентов заводить детей еще в университете, а на поддержку уже имеющихся семей. «Непросто совмещать учебу и уход за ребенком, — говорит он. — Требуется материальная основа для воспитания. Думаем, что новые меры смогут облегчить быт молодых семей».

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С инициативой о приоритетном расселении студенческих семей с детьми выступил Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике. Согласно законопроекту, который депутат планирует внести на рассмотрение в Госдуму, университеты должны предоставлять семейным парам комнаты в общежитиях, подходящие для совместного проживания. Информацию о наличии таких комнат вузы будут публиковать на сайтах, чтобы абитуриенты могли оценить жилищные условия еще при поступлении. «Предлагаемые изменения позволят создать социально ориентированный открытый механизм предоставления жилых помещений в общежитиях для семейных студентов,» — говорится в пояснительной записке к документу. «Есть важное условие — жилое помещение для студенческой семьи должно быть изолированным», — отметил в разговоре с URA.RU автор инициативы Артем Метелев. Других стандартов к определению таких помещений нет, вузы будут самостоятельно устанавливать эти площади. По словам Метелева, в университетских общежитиях сейчас большая нехватка свободных мест. Жильем не обеспечены 12% нуждающихся студентов, порядка 128 тысяч человек. Депутат считает, что решить проблему поможет законодательное закрепления критериев нуждаемости. В первую очередь это отсутствие постоянной регистрации, собственного жилья или жилья по договору найма в населенном пункте, где студент проходит обучение. При этом Метелев отметил, что предложенные меры направлены не на мотивацию студентов заводить детей еще в университете, а на поддержку уже имеющихся семей. «Непросто совмещать учебу и уход за ребенком, — говорит он. — Требуется материальная основа для воспитания. Думаем, что новые меры смогут облегчить быт молодых семей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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