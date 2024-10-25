25 октября 2024

Толпы екатеринбуржцев пришли на встречу с блогером-рэпером Джараховым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эльдар Джарахов рассказывает слушателям о будущем медиакоммуникаций
Эльдар Джарахов рассказывает слушателям о будущем медиакоммуникаций Фото:

В Екатеринбурге в рамках IT-конгресса и выставки «Форум будущего» выступает блогер-рэпер Эльдар Джарахов. Диалог о будущем медиакоммуникаций в России собрал толпы фанатов и гостей мероприятия, передает корреспондент URA.RU.

«Здравствуйте. Рад вас видеть. Я здесь, если вам вдруг не видно! Очень интересный формат для меня новый и такого взаимодействия», — шутя поздоровался со слушателями Эльдар Джарахов. Встречали московского артиста под аплодисменты.

Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более четырех миллионов подписчиков.

«Форум будущего» пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 24 по 26 октября. На другой части выставки проходят состязания роботов из различных уголков России и мира. Один из них уже потерпел поражение, загоревшись прямо на площадке. Также на мероприятии заметили двух федеральных чиновников с детьми — министра строительства РФ Ирека Файзуллина и министра цифрового развития России Максута Шадаева.

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В Екатеринбурге в рамках IT-конгресса и выставки «Форум будущего» выступает блогер-рэпер Эльдар Джарахов. Диалог о будущем медиакоммуникаций в России собрал толпы фанатов и гостей мероприятия, передает корреспондент URA.RU. «Здравствуйте. Рад вас видеть. Я здесь, если вам вдруг не видно! Очень интересный формат для меня новый и такого взаимодействия», — шутя поздоровался со слушателями Эльдар Джарахов. Встречали московского артиста под аплодисменты. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более четырех миллионов подписчиков. «Форум будущего» пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 24 по 26 октября. На другой части выставки проходят состязания роботов из различных уголков России и мира. Один из них уже потерпел поражение, загоревшись прямо на площадке. Также на мероприятии заметили двух федеральных чиновников с детьми — министра строительства РФ Ирека Файзуллина и министра цифрового развития России Максута Шадаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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