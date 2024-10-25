Федеральные министры привезли своих детей в Екатеринбург на «Битву роботов». Фото, видео

26 октября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Турнир проходит в рамках «Форума будущего» Фото: Илья Московец @ URA.RU В Екатеринбург на Международный чемпионат по битве роботов в рамках «Форума будущего» 26 октября приехали сразу два федеральных чиновника — министр строительства РФ Ирек Файзуллин и министр цифрового развития России Максут Шадаев. Причем оба с детьми. Топ-чиновников на церемонии открытия в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заметил корреспондент URA.RU. «Мы стали лучше, мы стали интереснее. У нас с этого года добавилась новая дисциплина — мини-роботы. Я всем желаю зрелищного шоу и интересных битв. Пусть победит сильнейший!» — заявил со сцены Шадаев. Файзуллин приехал поддержать своего сына — одного из участников битвы роботов. Шадаев взял с собой дочку. Накануне он, осматривая экспозицию «Форума будущего», заявил, что Свердловская область — едва ли не центр IT-технологий. Есть и другие статусные московские гости — в частности, президент VK по связям с общественностью Алексей Меркутов и гендиректор компании «Икс-Холдинг» Алексей Шелобков. В числе участников турнира — 43 команды из различных регионов России, пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Губернатор Евгений Куйвашев пожелал красивой победы команде «U235» из Новоуральска, которая представляет Свердловскую область в номинации мини-роботов, весом до 1,5 килограмм. Глава региона также подчеркнул, что региональное правительство понимает важность таких состязаний. «Робототехника — это искусственный интеллект, это труд и старание ребят, это уникальная возможность обменяться опытом. И, конечно же, впоследствии реализовать этот опыт на практике», — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона. Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург на Международный чемпионат по битве роботов в рамках «Форума будущего» 26 октября приехали сразу два федеральных чиновника — министр строительства РФ Ирек Файзуллин и министр цифрового развития России Максут Шадаев. Причем оба с детьми. Топ-чиновников на церемонии открытия в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заметил корреспондент URA.RU. «Мы стали лучше, мы стали интереснее. У нас с этого года добавилась новая дисциплина — мини-роботы. Я всем желаю зрелищного шоу и интересных битв. Пусть победит сильнейший!» — заявил со сцены Шадаев. Файзуллин приехал поддержать своего сына — одного из участников битвы роботов. Шадаев взял с собой дочку. Накануне он, осматривая экспозицию «Форума будущего», заявил, что Свердловская область — едва ли не центр IT-технологий. Есть и другие статусные московские гости — в частности, президент VK по связям с общественностью Алексей Меркутов и гендиректор компании «Икс-Холдинг» Алексей Шелобков. В числе участников турнира — 43 команды из различных регионов России, пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана. Губернатор Евгений Куйвашев пожелал красивой победы команде «U235» из Новоуральска, которая представляет Свердловскую область в номинации мини-роботов, весом до 1,5 килограмм. Глава региона также подчеркнул, что региональное правительство понимает важность таких состязаний. «Робототехника — это искусственный интеллект, это труд и старание ребят, это уникальная возможность обменяться опытом. И, конечно же, впоследствии реализовать этот опыт на практике», — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики региона.