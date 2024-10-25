Где в Кургане поесть и спеть: подборка караоке-баров от URA.RU

Курганцы наконец дождались выходных, которые идеально подходят для отдыха и развлечений. Вечер в караоке-баре станет отличным способом провести время в кругу друзей и под любимые песни, а кухня позволит утолить голод и получить удовольствие. URA.RU сделало подборку из трех караоке-баров, в которых можно поесть и спеть.
Караоке-бар «Песни»
Караоке-бар открылся в районе Заозерный в апреле 2024 года и за это время успел получить как положительные, так и отрицательные отзывы. В баре есть свои кухня и напитки.
Часы работы:
- 18:00 — 03:00 с воскресенья по четверг;
- 18:00 — 05:00 в пятницу и субботу.
Что хвалят гости:
Посетители отмечают, что в заведении вкусная еда, приветливый персонал и приятная атмосфера. Также, по их словам, в баре хорошие звук и репертуар выбираемых песен.
Критика и рекомендации:
Помимо положительных отзывов у бара есть и отрицательные. Некоторые гости советуют решить проблему, связанную с духотой и отсутствием разделения между залами. Другой человек пожаловался на долгое обслуживание.
Караоке-ресторан Solo
Заведение открылось в октябре 2024 года, поэтому еще не успело получить много оценок. В соцсетях ресторана сообщается, что в нем есть эксклюзив-бар и караоке, а на открытии выступит южноафриканская певица Lizwi, поющая в жанре афро-хаус. Название заведения владельцы объяснили тем, что каждый гость для них является солистом и неповторимым.
Часы работы:
- 12:00 — 24:00 с воскресенья по четверг;
- 12:00 — 06:00 в пятницу и субботу.
Отзывы гостей:
По мнению гостей, в караоке-ресторане вкусная кухня и приятная музыка. Также посетители отмечают качество напитков и атмосферу.
Караоке-клуб «Ели-Пели»
В соцсетях клуба отмечается, что песни сближают других, «как ничто другое». В заведении есть профессиональные караоке-системы, общий и отдельный банкетный зал и более 35 тысяч композиций. Владельцы рассказывают о вкусной кухне и напитках, танцах.
Часы работы:
- 18:00 — 05:00 с воскресенья по четверг;
- 18:00 — 06:00 в пятницу и субботу.
Что хвалят гости:
По словам посетителей, в караоке-клубе вкусная кухня, отличный звук и приятная атмосфера. В заведении проводятся разные мероприятия. Гости отмечают и хорошее отношение некоторых сотрудников к гостям.
Критика и рекомендации:
Гости жалуются на плохое состояние мебели и рекомендуют обучить работников. Также они говорят, что в заведении якобы грязный туалет и грубый персонал, а в VIP-зале плохо работает кнопка вызова официанта.
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