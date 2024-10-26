NYT: Запад боится, что Грузия сблизится с Россией после выборов

Предстоящие выборы в Грузии ставят под вопрос многолетний прозападный курс страны, поскольку возможно усиление связей с Россией и Китаем. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Избиратели Грузии, горной страны в стратегическом центре Кавказа, проголосовали на парламентских выборах в субботу, которые могут сорвать многолетний прозападный курс страны и сблизить ее с Россией и Китаем», — сообщила американская газета. Отмечается, что чиновники с Запада с тревогой следят за отношениями между Россией и правительством Грузии.
Одной из причин тревоги западных чиновников является позиция Грузии по вопросу санкций в связи с ситуацией в Украине. Знаком сближения двух стран стало расширение безвизового режима между РФ и Грузией.
В Грузии 26 октября проходят Парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с Россией. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить ее победы.
По состоянию на 14:00 по мск общая явка на парламентские выборы — 40,51%, передает RT. В Тбилиси произошла массовая драма произошла возле одного из избирательных округов. Еще одна драка произошла в районе Исани на окраине Тбилиси.
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