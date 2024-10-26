Ближе к России, не дальше от Запада: выборы в Грузии могут изменить ее внешнеполитический курс

Парламентские выборы в Грузии проходят 26 октября, по их итогам будет сформировано новое правительство. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить победы правящей партии «Грузинская мечта», поскольку та выступает за нормализацию отношений с Россией. Подробности о партии и ходе выборов — в материале URA.RU.
Почему эти выборы важны для Грузии
Грузия является парламентской республикой. Правительство в ней отвечает только перед парламентом, а не перед президентом, поскольку правительство формирует парламент из из депутатов партий, набравших наибольшее число голосов. Смена партии в парламенте может привести к изменению курса страны.
Ход выборов в Грузии
В выборах участвуют 18 партий, в том числе правящая — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Выборы впервые пройдут по пропорциональной системе — 150 мест в однопалатном грузинском парламенте распределятся между партиями пропорционально числу голосов, отданных за них.
Правом голоса обладают более 3,5 миллионов граждан. Предвыборные социологические опросы показали, что лидирующие позиции занимает «Грузинская мечта», однако, в зависимости от тех, кто опрашивал, партия получила от 30% до 60% положительных оценок респондентов.
Среди противников указанной партии на выборах: оппозиционные «Коалиция за перемены», «Единство ради спасения Грузии», «Сильная Грузия», «За Грузию». В сумме они набрали 52%.
Свой голос уже отдала действующий президент страны — Саломе Зурабишвили. Он стала первой среди всех грузинских лидеров, которые приняли участие в голосовании.
«Я проголосовала за новую Грузию, за такую Грузию, из-за которой приехала сюда 22 года назад. За ту Грузию, о которой молились мои предки», — сказала президент журналистам. Ее слова передали в ТАСС. Также свой выбор сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия»
Партия была создана в 2011 году, ее основателем стал бизнесмен Бидзина Иванишвили. До этого он более 20 лет был владельцем банка «Российский кредит», участвовал во многих других проектах. Признан самым богатым человеком Грузии по версии Forbes — его состояние оценивалось почти в пять миллиардов долларов. После создания партии Иванишвили то уходил из нее, то возвращался. Принимал участие на митингах в преддверии выборов 2024.
Иванишвили создал «Грузинскую мечту» в качестве противовеса партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) и на выборах в 2012 году одержала верх. На выборах в 2020 партия бизнесмена получила 90 мест в парламенте из 150.
В основе ее внешнеполитической программы лежат следующие тезисы:
- Укрепить отношения с Западом, а не разрывать их;
- Перезагрузка отношений с Западом после завершения СВО России на Украине — по предположению партии, это случится в 2025 году;
- Вступление в 2030 году в Евросоюз (ЕС);
- Укрепление партнерства с НАТО и Китаем;
- Мирное урегулирование конфликта с РФ.
«Коалиция за перемены»
Объединение бывших участников ЕНД. Включает в себя несколько партий: проевропейскую партию «Ахали», созданная в 1978 году в СССР как подпольная «Республиканская партия», «Дроа» («Пора» /груз./ — прим. URA.RU), цель которой состоит в разоблачении коррумпированных чиновников-преступников и связей с Россией, «Гирчи — Больше свободы» (одно место в парламенте).
«Единство ради спасения Грузии»
Объединение трех оппозиционных партий. В нее входят: ЕНД (15 мест в парламенте); «Европейская Грузия» (пять мест); «Стратегия Агмашенебели» (два места).
«Сильная Грузия»
Либеральная многопартийная коалиция под эгидой партии «Лело для Грузии», созданной в 2019 году. Занимает четыре места в парламенте.
«За Грузию»
Центристская партия, основанная в 2021 году. Основана экс-премьер-министром «Грузинской мечты», бывший министр экономики и экс-глава МВД Георгий Гахария. В ней состоят в основном экс-участники «Грузинской мечты».
Мнение России
Первый замглавы Комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «Грузинская мечта» дистанцируется от политики Запада, поскольку желает достичь национальных интересов страны, то есть жить в мире с соседями и, в частности, с Россией.
«То, что там серьезно подпитываются антиправительственные силы, хорошо известно. Это вся молодежь, беснующаяся на улицах Тбилиси — вся она хорошо проплачивается», — сообщил Джабаров в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил возможность возникновения в Грузии нового «майдана», подобного украинскому.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в электоральные процессы Грузии. Он добавил, что при этом в Кремле видят вмешательство в дела этой страны со стороны Запада.
«Мы никак не пытаемся да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации на электоральные процессы в этих странах. В Грузии — одна ситуация, мы никак не влияем и не вмешиваема в грузинские дела... Это дела грузин», — рассказал Песков.
Осложнение отношений Грузии с ЕС
Грузия не стала вводить санкции против РФ после начала СВО, как это сделал Запад. Россия, в свою очередь, продолжила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим. А в 2024 №Грузинская мечта» ввела закон «О прозрачности иностранного влияния», схожего с российским законом об иноагентах, «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Запад потребовал изменить или отменить эти законы, а после отказа Грузии ввел против нее санкции и заморозил часть помощи.
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