25 октября 2024

В Екатеринбурге задержали «безопасника» овощебазы по делу ОПГ

Задержан начальник службы безопасности екатеринбургской овощебазы №4
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, добро пожаловать, овощебаза4
По предварительным данным, топ-менеджер овощебазы помогал мигрантам-нелегалам Фото:

В Екатеринбурге задержали начальника службы безопасности скандально известной овощебазы №4 Евгения Бартновского. Его, по данным URA.RU, силовики считают лидером преступной группы, помогавшей мигрантам оформлять документы в обход законодательства.

«Бартновский задержан», — коротко поделился собеседник агентства. Другой источник URA.RU — в силовой среде — факт задержания подтвердил, но затруднился уточнить, каков текущий статус Бартновского. В УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались.

Новость по теме
ОПГ, крышевавшую мигрантов-нелегалов, накрыли в Екатеринбурге

Накануне URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») в отношении школьного лаборанта, директора некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов и официально безработной женщины.

«В течение года двое мужчин и женщина ставили в Екатеринбурге иностранцев на учет от нескольких юридических организаций. Для этого они подделывали документы. Во время обысков в их квартирах были найдены несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики», — делился источник URA.RU. На момент предыдущей публикации Бартновского разыскивали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержали начальника службы безопасности скандально известной овощебазы №4 Евгения Бартновского. Его, по данным URA.RU, силовики считают лидером преступной группы, помогавшей мигрантам оформлять документы в обход законодательства. «Бартновский задержан», — коротко поделился собеседник агентства. Другой источник URA.RU — в силовой среде — факт задержания подтвердил, но затруднился уточнить, каков текущий статус Бартновского. В УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались. Накануне URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») в отношении школьного лаборанта, директора некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов и официально безработной женщины. «В течение года двое мужчин и женщина ставили в Екатеринбурге иностранцев на учет от нескольких юридических организаций. Для этого они подделывали документы. Во время обысков в их квартирах были найдены несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики», — делился источник URA.RU. На момент предыдущей публикации Бартновского разыскивали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...