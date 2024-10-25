В Екатеринбурге задержали «безопасника» овощебазы по делу ОПГ

В Екатеринбурге задержали начальника службы безопасности скандально известной овощебазы №4 Евгения Бартновского. Его, по данным URA.RU, силовики считают лидером преступной группы, помогавшей мигрантам оформлять документы в обход законодательства.
«Бартновский задержан», — коротко поделился собеседник агентства. Другой источник URA.RU — в силовой среде — факт задержания подтвердил, но затруднился уточнить, каков текущий статус Бартновского. В УМВД по Екатеринбургу от комментариев по теме воздержались.
Накануне URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») в отношении школьного лаборанта, директора некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов и официально безработной женщины.
«В течение года двое мужчин и женщина ставили в Екатеринбурге иностранцев на учет от нескольких юридических организаций. Для этого они подделывали документы. Во время обысков в их квартирах были найдены несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики», — делился источник URA.RU. На момент предыдущей публикации Бартновского разыскивали.
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