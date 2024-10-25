Курганская полиция задержала наркодилеров, в чьей машине были сотни таблеток

26 октября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Полиция изъяла у курганцев наркотики, телефоны и автомобиль Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане сотрудники полиции задержали двух наркодилеров, в машине у которых было более 200 таблеток, оказавшихся психоактивным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения полиции остановили в Кургане автомобиль, в котором находились двое местных жителей 1997 и 2001 года рождения. В салоне их машины было обнаружено и изъято 44 свертка, внутри которых находилось более 200 таблеток, оказавшихся психоактивным веществом. Задержанные незаконно хранили наркотики, чтобы в дальнейшем продать», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также у фигурантов изъяли автомобиль и сотовые телефоны. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, поэтому его привлекли к административной ответственности. Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Курганцы заключены под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане сотрудники полиции задержали двух наркодилеров, в машине у которых было более 200 таблеток, оказавшихся психоактивным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения полиции остановили в Кургане автомобиль, в котором находились двое местных жителей 1997 и 2001 года рождения. В салоне их машины было обнаружено и изъято 44 свертка, внутри которых находилось более 200 таблеток, оказавшихся психоактивным веществом. Задержанные незаконно хранили наркотики, чтобы в дальнейшем продать», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также у фигурантов изъяли автомобиль и сотовые телефоны. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, поэтому его привлекли к административной ответственности. Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. Курганцы заключены под стражу.