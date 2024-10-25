25 октября 2024

Возбуждено уголовное дело после ЧП в Кудымкаре, где ученик получил пулю в голову

В Кудымкаре из-за пулевого ранения ученика завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП проводятся судебные экспертизы
На месте ЧП проводятся судебные экспертизы Фото:

В Кудымкаре следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ранения ученика. 15-летний школьник получил пулю в голову из пневматической винтовки прямо на занятии.

«В ходе проведения учебных стрельб из пневматического оружия учащийся школы получил проникающее пулевое ранение головы справа. Оно квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Происшествие произошло 16 октября 2024 года в спортивном зале школы, расположенной в селе Егва Пермского края», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Несовершеннолетний был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы. Проводятся судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

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В Кудымкаре следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ранения ученика. 15-летний школьник получил пулю в голову из пневматической винтовки прямо на занятии. «В ходе проведения учебных стрельб из пневматического оружия учащийся школы получил проникающее пулевое ранение головы справа. Оно квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Происшествие произошло 16 октября 2024 года в спортивном зале школы, расположенной в селе Егва Пермского края», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Несовершеннолетний был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы. Проводятся судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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