25 октября 2024

В Нижневартовске мужчина скончался на месте, выпав с девятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин выпл с девятого этажа
Вартовчанин выпл с девятого этажа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на Мира, 98 мужчина выпал с девятого этажа. Он приземлился на козырек подъезда и скончался на месте, сообщили очевидцы.

«Человек выпал с девятого этажа на Мира, 98. Приземлился на козырек подъезда. Скончался на месте», — написала одна из жительниц дома в группе «ЧП Нижневартовск».

URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на Мира, 98 мужчина выпал с девятого этажа. Он приземлился на козырек подъезда и скончался на месте, сообщили очевидцы. «Человек выпал с девятого этажа на Мира, 98. Приземлился на козырек подъезда. Скончался на месте», — написала одна из жительниц дома в группе «ЧП Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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