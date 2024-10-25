В Нижневартовске мужчина скончался на месте, выпав с девятого этажа

Вартовчанин выпл с девятого этажа
В Нижневартовске (ХМАО) на Мира, 98 мужчина выпал с девятого этажа. Он приземлился на козырек подъезда и скончался на месте, сообщили очевидцы.
«Человек выпал с девятого этажа на Мира, 98. Приземлился на козырек подъезда. Скончался на месте», — написала одна из жительниц дома в группе «ЧП Нижневартовск».
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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