Прокуратура Магнитогорска Челябинской области проведет проверку по факту гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
«Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. В них говорится о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский Чесменского района», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что в случае, если факты нарушений закона подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видна погибшая рыба в больших объемах. Местные жители отмечают, что это случилось из-за спуска воды. По их словам, уничтожены тонны обитателей водоема.
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