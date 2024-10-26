Прокуратура проверит факт массовой гибели рыбы в Челябинской области. Видео

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В Чесменском районе Челябинской области произошла массовая гибель рыбы Фото:

Прокуратура Магнитогорска Челябинской области проведет проверку по факту гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. В них говорится о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский Чесменского района», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что в случае, если факты нарушений закона подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видна погибшая рыба в больших объемах. Местные жители отмечают, что это случилось из-за спуска воды. По их словам, уничтожены тонны обитателей водоема.

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Прокуратура Магнитогорска Челябинской области проведет проверку по факту гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. В них говорится о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский Чесменского района», — сообщила пресс-служба прокуратуры. В прокуратуре уточнили, что в случае, если факты нарушений закона подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видна погибшая рыба в больших объемах. Местные жители отмечают, что это случилось из-за спуска воды. По их словам, уничтожены тонны обитателей водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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