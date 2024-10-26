Прокуратура проверит факт массовой гибели рыбы в Челябинской области. Видео

26 октября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Чесменском районе Челябинской области произошла массовая гибель рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Магнитогорска Челябинской области проведет проверку по факту гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. В них говорится о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский Чесменского района», — сообщила пресс-служба прокуратуры. В прокуратуре уточнили, что в случае, если факты нарушений закона подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видна погибшая рыба в больших объемах. Местные жители отмечают, что это случилось из-за спуска воды. По их словам, уничтожены тонны обитателей водоема. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Магнитогорска Челябинской области проведет проверку по факту гибели рыбы в Чесменском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации. В них говорится о массовой гибели рыбы в водоеме в поселке Черноборский Чесменского района», — сообщила пресс-служба прокуратуры. В прокуратуре уточнили, что в случае, если факты нарушений закона подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее СМИ опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видна погибшая рыба в больших объемах. Местные жители отмечают, что это случилось из-за спуска воды. По их словам, уничтожены тонны обитателей водоема.