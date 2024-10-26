В центре Ревды (Свердловская область) улица Карла Либкнехта погрузилась в темноту из-за неработающего освещения. Фотографиями обесточенной улицы ревдинцы поделились в соцсетях.
«Подскажите, какой век на дворе? На Карла Либкнехта от 39 до 53 дома по линии подъездов просто преисподняя. Ни один фонарь не горит, дети с фонариками ходят. Дочь говорит — быстрее бы снег выпал, светлее было бы. Позор, стыдно за город. Чуть помогают лампы на крылечках, а так просто мрак», — передает недовольство местного жителя telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Ревды за комментарием. Ответ ожидается.
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