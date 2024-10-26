26 октября 2024

В центре Ревды улица погрузилась во мрак. Фото

Жители центра Ревды жалуются на обесточенную улицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками. Курган, фонарик, акция с фонариками, темная улица, нет осве, нет освещения
Вокруг десятков домов в Ревде нет уличного освещения (архивное фото) Фото:

В центре Ревды (Свердловская область) улица Карла Либкнехта погрузилась в темноту из-за неработающего освещения. Фотографиями обесточенной улицы ревдинцы поделились в соцсетях.

«Подскажите, какой век на дворе? На Карла Либкнехта от 39 до 53 дома по линии подъездов просто преисподняя. Ни один фонарь не горит, дети с фонариками ходят. Дочь говорит — быстрее бы снег выпал, светлее было бы. Позор, стыдно за город. Чуть помогают лампы на крылечках, а так просто мрак», — передает недовольство местного жителя telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Ревды за комментарием. Ответ ожидается.

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В центре Ревды (Свердловская область) улица Карла Либкнехта погрузилась в темноту из-за неработающего освещения. Фотографиями обесточенной улицы ревдинцы поделились в соцсетях. «Подскажите, какой век на дворе? На Карла Либкнехта от 39 до 53 дома по линии подъездов просто преисподняя. Ни один фонарь не горит, дети с фонариками ходят. Дочь говорит — быстрее бы снег выпал, светлее было бы. Позор, стыдно за город. Чуть помогают лампы на крылечках, а так просто мрак», — передает недовольство местного жителя telegram-канал «Ревдинский рабочий». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Ревды за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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