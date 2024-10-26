26 октября 2024

Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ

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ФНС уже получает большинство сведений, необходимых для расчета НДФЛ налоговыми органами
ФНС уже получает большинство сведений, необходимых для расчета НДФЛ налоговыми органами Фото:

Минфин РФ при поддержке ФНС разработал поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта. Расчет будет производиться автоматически после получения необходимых данных от соответствующих структур, пояснили в пресс-службе министерства.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками. Механизм позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пресс-службу Минфина цитирует РБК.

Власти страны планируют в ближайшие три года изучить возможность упрощения процедур администрирования налогов для физических и юридических лиц, напоминает Life. В рамках реализации комплексной программы ранее в Госдуме предложили освободить от НДФЛ продавцов жилья после трех лет владения недвижимым имуществом, пишет VSE42.

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Минфин РФ при поддержке ФНС разработал поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта. Расчет будет производиться автоматически после получения необходимых данных от соответствующих структур, пояснили в пресс-службе министерства. «Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками. Механизм позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пресс-службу Минфина цитирует РБК. Власти страны планируют в ближайшие три года изучить возможность упрощения процедур администрирования налогов для физических и юридических лиц, напоминает Life. В рамках реализации комплексной программы ранее в Госдуме предложили освободить от НДФЛ продавцов жилья после трех лет владения недвижимым имуществом, пишет VSE42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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