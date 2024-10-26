Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ

Минфин РФ при поддержке ФНС разработал поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта. Расчет будет производиться автоматически после получения необходимых данных от соответствующих структур, пояснили в пресс-службе министерства.
«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками. Механизм позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пресс-службу Минфина цитирует РБК.
Власти страны планируют в ближайшие три года изучить возможность упрощения процедур администрирования налогов для физических и юридических лиц, напоминает Life. В рамках реализации комплексной программы ранее в Госдуме предложили освободить от НДФЛ продавцов жилья после трех лет владения недвижимым имуществом, пишет VSE42.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.