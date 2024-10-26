26 октября 2024

ВСУ пытались атаковать четыре региона России

Минобороны: над четырьмя российскими регионами уничтожены 13 дронов ВСУ
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13 украинских БПЛА сбиты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над четырьмя регионами России сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.

«13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в МО РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены российской ПВО с 20.00 до 22.00 мск.

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В небе над четырьмя регионами России сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях. «13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в МО РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены российской ПВО с 20.00 до 22.00 мск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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