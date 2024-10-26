ВСУ пытались атаковать четыре региона России

Минобороны: над четырьмя российскими регионами уничтожены 13 дронов ВСУ

27 октября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

13 украинских БПЛА сбиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над четырьмя регионами России сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях. «13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в МО РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены российской ПВО с 20.00 до 22.00 мск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над четырьмя регионами России сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях. «13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в МО РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены российской ПВО с 20.00 до 22.00 мск.