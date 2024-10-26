ВСУ пытались атаковать четыре региона России

13 украинских БПЛА сбиты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над четырьмя регионами России сбиты 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Брянской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.
«13 украинских БПЛА сбиты над Орловской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями», — сообщили в МО РФ. Уточняется, что объекты были уничтожены российской ПВО с 20.00 до 22.00 мск.
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