В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

27 октября 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают детали и причины крушения вертолета в Кировской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После крушения вертолета Ми-2 в Кировской области возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка. Об этом говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Новость по теме В Кировской области разбился вертолет санавиации, экипаж погиб: что известно о происшествии «По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении. Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины авиационной катастрофы. Проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным, вечером 26 октября 2024 года в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области, произошло крушение вертолета, который выполнял санитарный рейс. В результате падения погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После крушения вертолета Ми-2 в Кировской области возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка. Об этом говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении. Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины авиационной катастрофы. Проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным, вечером 26 октября 2024 года в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области, произошло крушение вертолета, который выполнял санитарный рейс. В результате падения погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.