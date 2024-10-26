26 октября 2024

В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Следователи устанавливают детали и причины крушения вертолета в Кировской области Фото:

После крушения вертолета Ми-2 в Кировской области возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка. Об этом говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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«По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины авиационной катастрофы. Проводится комплекс следственных действий.

По предварительным данным, вечером 26 октября 2024 года в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области, произошло крушение вертолета, который выполнял санитарный рейс. В результате падения погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.

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После крушения вертолета Ми-2 в Кировской области возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка. Об этом говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении. Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины авиационной катастрофы. Проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным, вечером 26 октября 2024 года в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области, произошло крушение вертолета, который выполнял санитарный рейс. В результате падения погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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