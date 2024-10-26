В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

После крушения вертолета Ми-2 в Кировской области возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка. Об этом говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Его завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Следственные органы и криминалисты СК России устанавливают детали и причины авиационной катастрофы. Проводится комплекс следственных действий.
По предварительным данным, вечером 26 октября 2024 года в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области, произошло крушение вертолета, который выполнял санитарный рейс. В результате падения погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.
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