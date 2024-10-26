В Кировской области разбился вертолет санавиации, экипаж погиб: что известно о происшествии

В Кировской области жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, четверо погибли
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Вертолет Ми-2 упал спустя несколько минут полета Фото:

В Кировской области в Даровском районе через несколько минут после вылета в лесу потерпел крушение вертолет санавиации Ми-2. В результате жесткой посадки погибли все четыре человека, которые находились на борту: три врача и пилот. Что известно и происшествии на данный момент — в материале URA.RU.

Что произошло с вертолетом

Вертолет санитарной авиации Ми-2 вылетел из поселка городского типа Даровский примерно в 18:00 по местному времени. Однако через несколько минут он совершил жесткую посадку в лесу в районе села Белеевка. По предварительным данным, на борту находились два фельдшера, врач и пилот. В результате происшествия все четверо человек погибли, сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов. Отмечается, что пациентов на борту в момент крушения не было, передает МЧС России.

Что происходит на данный момент

Сейчас на месте в селе Белеевка работают профильные службы. Также в Даровский район для выяснения обстоятельств крушения вертолета экстренно выехали начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин и зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Александр Соколов отмечает, что находится с ними на связи.

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В Кировской области в Даровском районе через несколько минут после вылета в лесу потерпел крушение вертолет санавиации Ми-2. В результате жесткой посадки погибли все четыре человека, которые находились на борту: три врача и пилот. Что известно и происшествии на данный момент — в материале URA.RU. Вертолет санитарной авиации Ми-2 вылетел из поселка городского типа Даровский примерно в 18:00 по местному времени. Однако через несколько минут он совершил жесткую посадку в лесу в районе села Белеевка. По предварительным данным, на борту находились два фельдшера, врач и пилот. В результате происшествия все четверо человек погибли, сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов. Отмечается, что пациентов на борту в момент крушения не было, передает МЧС России. Сейчас на месте в селе Белеевка работают профильные службы. Также в Даровский район для выяснения обстоятельств крушения вертолета экстренно выехали начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин и зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Александр Соколов отмечает, что находится с ними на связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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