В Кировской области разбился вертолет санавиации, экипаж погиб: что известно о происшествии

В Кировской области жесткую посадку совершил вертолет Ми-2, четверо погибли

26 октября 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-2 упал спустя несколько минут полета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кировской области в Даровском районе через несколько минут после вылета в лесу потерпел крушение вертолет санавиации Ми-2. В результате жесткой посадки погибли все четыре человека, которые находились на борту: три врача и пилот. Что известно и происшествии на данный момент — в материале URA.RU. Что произошло с вертолетом Вертолет санитарной авиации Ми-2 вылетел из поселка городского типа Даровский примерно в 18:00 по местному времени. Однако через несколько минут он совершил жесткую посадку в лесу в районе села Белеевка. По предварительным данным, на борту находились два фельдшера, врач и пилот. В результате происшествия все четверо человек погибли, сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов. Отмечается, что пациентов на борту в момент крушения не было, передает МЧС России. Что происходит на данный момент Сейчас на месте в селе Белеевка работают профильные службы. Также в Даровский район для выяснения обстоятельств крушения вертолета экстренно выехали начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин и зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Александр Соколов отмечает, что находится с ними на связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кировской области в Даровском районе через несколько минут после вылета в лесу потерпел крушение вертолет санавиации Ми-2. В результате жесткой посадки погибли все четыре человека, которые находились на борту: три врача и пилот. Что известно и происшествии на данный момент — в материале URA.RU. Вертолет санитарной авиации Ми-2 вылетел из поселка городского типа Даровский примерно в 18:00 по местному времени. Однако через несколько минут он совершил жесткую посадку в лесу в районе села Белеевка. По предварительным данным, на борту находились два фельдшера, врач и пилот. В результате происшествия все четверо человек погибли, сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов. Отмечается, что пациентов на борту в момент крушения не было, передает МЧС России. Сейчас на месте в селе Белеевка работают профильные службы. Также в Даровский район для выяснения обстоятельств крушения вертолета экстренно выехали начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин и зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Александр Соколов отмечает, что находится с ними на связи.